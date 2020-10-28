Невролог Аминат Тазартукова рассказала, кто в России подвержен риску получить инсульт

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28.10.2020, 16:53, Разное

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Невролог Аминат Тазартукова пояснила о том, кто в РФ наиболее подвержен риску возникновения такого нарушения кровообращения в головном мозге.
Как отмечает Аминат Тазартукова, работающая заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ “ФЦМН” ФМБА РФ, у россиян есть ряд факторов, повышающих риск инсульта. Как свидетельствует статистика, подобное расстройство здоровья в современном мире уже не является присущим только людям пожилого возраста. В последнее время инсульт отмечается и у все более молодых пациентов. Так, из порядка 150 тысяч фиксирующихся случаев по стране на людей возрастом 18-50 лет приходится около 10-15%, это 150 – 225 тысяч больных.

Главными обстоятельствами, повышающими риски инсульта, в РФ становятся вредные привычки, курение и употребление алкогольных напитков. Также вреден малоподвижный образ жизни и избыточный вес, нарушение липидного обмена, особенно у городского населения. Традиционно одним из главных факторов опасности наступления острого нарушения кровообращения в мозгу считается и гипертония.

Стоит быть особенно внимательным к своему здоровью и лицам с сердечными заболеваниями, а также сахарным диабетом. Кроме того, сообщают «Народные новости России», следует не забывать о необходимости регулярного обследования и людям, у которых в роду отмечались случаи инсультов и инфарктов.



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