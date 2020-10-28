 

Настасья Самбурская удивила подписчиков вампирским образом

28.10.2020, 16:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Настасья Самбурская накануне Хэллоуина предстала в образе вампира. Подписчики оценили ее перевоплощение, но удивились тому, что знаменитость собирается отмечать этот праздник.
Настасья Самбурская позировала в черном бархатном платье, бусах в тон, необычной острой челкой и соответствующим Хэллоуину мейкапом. Фолловеры отметили в комментариях, что прическа актрисы напомнила им Наталию Орейро. Также нашлись подписчики, которые пошутили, что весь 2020-ый год «сплошной Хэллоуин и кошмар». Поклонники Настасьи Самбурской принялись спорить, это вампирский образ или перевоплощение в Пиковую дому.

Знаменитость поинтересовалась у фолловеров, собираются ли они отмечать праздник. При этом, она назвала подписчиков «тыковками». Нашлись комментаторы, которые не забыли спросить об Игоре – новом молодом человеке артистки. В последнее время Настасья Самбурская ненавязчиво его показывает, но в лицо мужчину никто не видел. Звезда предпочитает скрывать подробности личной жизни.



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