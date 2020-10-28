 

Кафе и такси Свердловской области обязали установить защитные экраны

28.10.2020, 16:48, Новости дня

Во всех заведениях общественного питания должны быть установлены защитные экраны между столиками, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«С 23.00 и до 6.00 утра в Свердловской области запрещена работа заведений общепита (баров, кафе, ресторанов, столовых). Также в это время запрещено проводить концерты и другие зрелищные мероприятия. Во всех местах массового пребывания людей нужно быть в маске. Это касается, конечно, и общественного транспорта, и подъездов, и лифтов. В заведениях общепита должны быть установлены защитные экраны между столиками. Такие же экраны теперь нужны в такси – между водителем и пассажиром», – написал чиновник в Instagram.

По информации РИА «Новости», с 20 октября в Свердловской области фиксируется более 250 случаев заражения коронавирусом в сутки. Всего в регионе заболело свыше 35 тыс. человек, из которых, 752 скончались.



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