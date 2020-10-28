Вопрос дня: Как иногороднему пациенту с COVID-19 попасть в московскую больницу?

28.10.2020, 16:48, Новости дня

Для этого следует приехать непосредственно в столицу и либо вызвать скорую помощь, описав по телефону соответствующие симптомы, либо направиться в клинику самостоятельно. Второй вариант врачи настоятельно не рекомендуют использовать, поскольку заболевший рискует получить осложнения и заразить окружающих.

В социальных сетях все чаще мелькает информация, что подозревающие у себя коронавирусную инфекцию граждане из регионов предпочитают отправиться на лечение в Москву, нежели остаться в родном городе. Кто-то объясняет свое желание переполненными больницами и тотальной нехваткой медицинского персонала в провинции, а кто-то верит, что столичные врачи, имея лучшее оборудование, окажут более квалифицированную помощь.

«Чтобы иногороднему гражданину попасть, например, к нам в больницу с ковидом, его должна к нам скорая привезти, и мы госпитализируем. У нас иногородние лежат и успешно лечатся, никаких проблем это не составляет», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко.

Если же иногородний пациент целенаправленно приехал за медицинской помощью в Москву, например, на личном автомобиле и не хочет вызывать машину скорой помощи, чтобы его госпитализировали, он может прийти в столичную больницу самостоятельно, утверждает собеседник. При этом врач настоятельно не рекомендует этого делать, поскольку заболевший коронавирусом рискует получить осложнения и заразить окружающих.

«Как только он доехал до нашей клиники, должен сразу же обратиться в регистратуру, предъявить соответствующие документы и, если есть, всевозможные анализы, в том числе и анализ на коронавирус. Если же у пациента ничего этого нет, то у него немедленно берут все анализы, записывают на компьютерную томографию (КТ). Если коронавирус подтверждается, то человека немедленно госпитализируют и начинают лечение», – рассказывает Глыбочко.

Здесь важно знать, с какими симптомами госпитализируют заболевших коронавирусом.

Во-первых, госпитализируют пациентов с подтвержденным диагнозом, либо с подозрением COVID-19, которые пребывают в среднем, тяжелом или крайне тяжелом состоянии, либо находящихся в группе риска, поскольку вне зависимости от тяжести заболевания у них могут появиться осложнения. Об этом рассказывают на портале стопкоронавирус.рф, ссылаясь на соответствующий документ Минздрава. Остальным назначают амбулаторное лечение. При этом заболевшему ни в коем случае нельзя выходить из дома.

Если же житель лечится дома, но температура 38,5 градусов и выше держится в течение трех дней, то его госпитализируют. Также в больницу забирают пациентов, у которых есть как минимум два из следующих признаков:

а) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии менее 95%;

б) температура 38 градусов и более;

в) частота дыхательных движений более 22-х;

г) поражение легких по результатам КТ более 25%.

Согласно приказу Минздрава, иногородний житель имеет право попросить квалифицированной медицинской помощи за пределами города, в котором проживает. Соответственно, если человек желает проходить лечение, например, в московской клинике, он должен лично или через своего представителя обратиться в данную клинику и написать заявление о выборе медицинской организации на имя главного врача. Также он должен предъявить оригиналы или заверенные копии полиса ОМС (обязательного медицинского страхования), СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и паспорт гражданина Российской Федерации.

Если же у гражданина отсутствует хотя бы один из документов, принять в больнице его не смогут, подчеркнул Глыбочко. Это является обязательным условием для приема абсолютно любого гражданина, будь он с Москвы или с любого другого города.

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