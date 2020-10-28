Россиянам предложат хранить у себя дома радиоактивные отходы в счёт долгов за коммуналку

28.10.2020, 16:37, Разное

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с госкорпорацией «Росатом» готовят экспериментальный законопроект, согласно которому граждане, имеющие задолженности по оплате услуг ЖКХ смогут выполнить свои финансовые обязательства перед коммунальными службами альтернативным способом. С должниками будет заключён договор на хранение радиоактивных отходов на срок, зависящий от суммы долга плательщика.

Договор будет заключаться напрямую с национальным оператором по обращению с РАО. Срок хранения определяется из расчёта 1000 рублей долга за год складирования тонны отходов. Инициаторы проекта утверждают, что высокорадиоактивные отходы спрессованы и заключены в современные свинцовые контейнеры, радиоактивный фон от которых не превышает допустимых норм. Уже в начале 2021 года более 10000 тонн радиоактивных отходов в спецконтейнерах поступят в квартиры должников. В основном это будет обеднённый гексафторид урана, отработанные части ядерных реакторов, плутониевые стержни и оружейный плутоний из списанных рамках разоружения ядерных ракет.

«Дело в том, что Россия является мировым лидером в переработке и хранении оставшихся запасов радиоактивных материалов. Почти все страны, использующие энергию атома, хранят и перерабатывают отходы в России, но на данный момент заказов настолько много, что наши площадки переполнены. Отсюда появилась идея временно использовать площади россиян попавших в долговую яму. Таким образом мы планируем показать людям, что в атомной энергии нет ничего страшного и человек вполне может уживаться с радиацией даже в рамках своей жилплощади. Кроме всего прочего, наши контейнеры выделяют много тепла, что поможет гражданам экономить на отоплении в зимнее время», — рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.