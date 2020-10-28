Мнение: Наемники СНА в Азербайджане: наглядные доказательства

28.10.2020, 16:35, Разное

Объемный материал, где собраны и систематизированы свидетельства участия сирийских боевиков в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Наемники СНА в Азербайджане: наглядные доказательства

В конце сентября 2020 года в социальных сетях начали распространяться неподтвержденные сообщения о том, что в Азербайджан были отправлены члены Сирийской национальной армии (СНА), марионеточные силы Турции на севере Сирии. Первоначально, поскольку не было окончательных доказательств и у Турции было мало причин для отправки наемников в Азербайджан, страну со значительными и хорошо оснащенными вооруженными силами, не участвовавшими в каких-либо боевых действиях в то время, эти сообщения казались ничем иным, как необоснованными слухами. Все изменилось утром 27 сентября, когда Азербайджан начал крупные военные операции против контролируемой Арменией территории Нагорного Карабаха. В последующие дни и недели местные сирийские и международные СМИ опубликовали ряд видеороликов и изображений, показывающих присутствие боевиков. Хотя азербайджанские и турецкие источники продолжают решительно отрицать присутствие бойцов СНА в конфликте, анализ визуальных свидетельств ясно демонстрирует достоверность этих сообщений. Ниже я собрал эту информацию, начиная с наиболее убедительных примеров, с намерением опубликовать ее в одном месте, чтобы другие могли ее изучить.

Геолокация бойцов Сирийской национальной армии в Азербайджане и Нагорном Карабахе

Первые полностью подтвержденные СМИ, показывающие, что бойцы СНА в Азербайджане были привязаны к городу Горадиз, в нескольких километрах от линии фронта с Арменией и границы с Ираном. На этом видео https://www.jesrpress.com/2020/10/03/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/ показана группа бойцов, которые слушают песню о фракции СНА "Фуркат ас-Султан Мурад", и разговаривают в камеру на арабском языке. Их форма, которую позже можно было увидеть во всех средствах массовой информации о СНА в Азербайджане, имеет цвет морской волны и ранее никогда не носила комбатанты, участвовавшие в сирийской гражданской войне.

В тот же день было опубликовано еще одно видео https://twitter.com/Elizrael/status/1312345769555496961, снятое сирийским бойцом по имени Мустафа Канти, показывающим себя и еще одного на нескольких передовых позициях https://twitter.com/Elizrael/status/1312345769555496961 под обстрелом армянской артиллерии. Одна из трех сцен, содержащихся в этом видео, была снята в том же месте, что и видео, опубликованное официальным министерством обороны Азербайджана несколько дней спустя.

Другая сцена на видео, показывающая интерьер и экстерьер захваченного армянского склада боеприпасов, аналогична видеозаписи Минобороны Азербайджана.

На кадрах изнутри обоих видеороликов показана практически идентичная конфигурация ящиков для боеприпасов.

Где-то в течение первой недели октября боевиками СНА были сняты и опубликованы другие видеоролики, в двух https://twitter.com/Elizrael/status/1314989213352419328 из которых запечатлены сцены https://twitter.com/AKMcKeever/status/1314982918230626305 из армянской траншеи после ее захвата. Он был привязан к деревне Марджан / Марджанлы, в нескольких километрах к западу от Горадиза. На видео снимающий мужчина говорит по-арабски. Он называет себя частью подгруппы Фуркат аль-Хамза Лива аль-Фарук, прежде чем хвастаться мертвыми армянскими «свиньями», видимыми на месте боя.



Расположение: 39.379370, 47.234291

Другие визуальные свидетельства боевиков СНА в Азербайджане

Хотя ни одно из этих изображений или кадров из видео ниже не было геолоцировано, они предлагают дополнительные свидетельства членов СНА в Азербайджане. Первое изображение было опубликовано 30 сентября изданием Jesr Press, информационным агентством из восточной Сирии, на котором, как сообщается, запечатлены предсмертные мгновения человека по имени Абдул Раззак («Абу Хурайра») из преимущественно населенной туркменами деревни Таснин (провинция Хомс). На фото видны пятеро других людей, одетых в такую ​​же форму цвета морской волны с несоответствующими ремнями, а также еще один человек, одетый в цифровой камуфляж, используемый как турецкими https://www.camopedia.org/index.php?title=Turkey, так и азербайджанскими https://www.camopedia.org/index.php?title=Azerbaijan военными.

Другой набор фотографий, похоже, был опубликован https://t.me/rybar/14496 различными изданиями в тот же день с отметкой времени, указывающей, что они были сделаны двумя днями ранее. Хотя мужчины в них не опознаны, они одеты в ту же комбинацию цвета морской волны и цифровой камуфляжной ткани, как показано на фотографии выше. На заднем плане можно увидеть плакаты с изображением азербайджанского флага, а также карту Азербайджана.

11 октября в Telegram-канале Jarabulus News al-Kabous, расположенном на севере Алеппо, было опубликовано еще одно видео боевиков СНС, предположительно в Нагорном Карабахе. На этом изображены трое мужчин в одинаковой форме перед пограничным знаком, написанным на армянском, русском и английском языках. После того, как один говорит, что этот район «освобожден», а другой указывает на близлежащую иранскую границу, один из сирийцев салютует «Серым волкам» – жест рукой, используемый турецкими ультранационалистами. Равнинная местность на видео выглядит где-то в районе линии фронта Горадиз / Физули к югу от Нагорного Карабаха.

На данный момент опубликовано только одно видео, на котором наемники СНА участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Это произошло примерно в то же время, что и на видео выше, на котором люди стреляют из разнообразного оружия по неизвестным целям на близлежащей высоте.

Хотя геолокация видео не проводилась, одна из присутствующих машин представляет собой существенную подсказку о том, где она была снята. На кадре справа внизу виден бронированный автомобиль AIL Storm израильского производства. Этой машины нет нигде в Сирии, и она не используется турецкими военными.

И AIL Storm, и другая бронемашина – турецкая Otokar Cobra – активно используются азербайджанскими военными. Ниже приведены изображения (из Википедии), на которых показаны оба типа автомобилей на военном параде в Баку.

Визуальные свидетельства переброски боевиков СНА в Азербайджан

24 и 25 сентября изображение и видео мужчин в военной форме в тренировочном лагере были опубликованы в Telegram-каналах, расположенных на севере Сирии. Одежда, в которой они представлены, – это такая же форма цвета морской волны, которая появляется на изображениях, привязанных к Азербайджану.

Позже он был привязан к военному пограничному переходу из Сирии в Турцию в Хавар Килис, Алеппо. Этот объект ранее был отправной точкой для боевиков СНА, отправленных в Ливию, а также, как сообщается https://twitter.com/obretix/status/1314523765309571073, был военной базой и командным центром Фуркат аль-Хамзы, фракции СНА, участвующей в операциях в Азербайджане. В многочисленных свидетельствах бойцов СНА, направленных в Азербайджан, упоминается, что этот пункт пересечения границы был местом, где они собирались перед отъездом.

22 сентября репортер Линдси Снелл поделилась фотографией мужчин в грузовом отсеке транспортного самолета. Она опознала их как членов Фуркат аль-Хамза, которых в тот день перевозили из Анкары в Баку. Однако единственная поддающаяся проверке деталь на этом изображении – это то, что самолет является транспортным средством A-400M, эксплуатируемым турецкими ВВС.



Слева: люди, предположительно боевики Фуркат аль-Хамза, на самолете А-400М.

Справа: Кадр из видео с сайта Airbus, на котором изображен пустой грузовой отсек А-400М.

Хотя это и не является окончательным доказательством, в тот день на FlightRadar24 были зафиксированы два полета турецких А-400М. Первый вылетел из Кайсери, где часто хранятся А-400М, до приземления в Газиантепе, недалеко от сирийской границы. Несколько часов спустя тот же самолет вылетел из Газиантепа на северо-запад. FlightRadar24, который в основном отслеживает коммерческие самолеты, потерял сигнал самолета, что означает, что мы не можем быть уверены, приземлился ли самолет в Анкаре или Стамбуле. Эта схема, когда А-400М летит из Кайсери в Газиантеп, в Стамбул или Анкару, напоминает процесс транспортировки, выполняемый Турцией при развертывании наемников СНА в Ливии.

Анализ обмундирования бойцов СНА в Азербайджане

Вскоре после того, как появились первые изображения наемников СНА в Нагорном Карабахе, пользователи Twitter определили https://twitter.com/TitusMichaeleus/status/1311273266691047429 уникальный камуфляж, в котором они наблюдали, как изображение Государственной пограничной службы Азербайджана ( Dövlət Sərhəd Xidməti http://www.dsx.gov.az/).

Интересно, что на одном из снимков, привязанных к военному контрольно-пропускному пункту Хавар-Килис, можно увидеть как форму одежды азербайджанской пограничной службы, которую носят мужчины, проходящие обучение на заднем плане, так и турецкую форму, которую носят несколько группировок СНА, предположительно дислоцированных в Нагорном Карабахе. Это означает, что боевики СНА получили эту новую форму в Сирии перед транзитом через Турцию в Азербайджан.

Примеры боевиков Фуркат аль-Хамза и Фуркат аль-Султан Мурад в одной и той же камуфляжной схеме можно увидеть ниже:

Геолокация неопознанных боевиков в Азербайджане, подозреваемых в принадлежности к СНА

Первое видео, на котором якобы изображены наемники СНА в Азербайджане, было снято гражданским лицом в прифронтовом городе Горадиз. В нем можно увидеть колонну из 22 автомобилей. 21 из них – пикап; все с боевиками сзади и по крайней мере некоторые с пулеметами. Другая машина в колонне – это AIL Storm, вышеупомянутый бронированный вездеход израильского производства, используемый азербайджанскими военными. Хотя не было подтверждено, что это были на самом деле боевики СНА, это представляется вероятным, поскольку использование пикапов для перевозки войск не является типичным поведением азербайджанских военных. Это место также находится в непосредственной близости от упомянутой выше видеозаписи боевиков СНА в Горадизе от 3 октября.

Еще одно видео, снятое азербайджанским гражданским лицом, было опубликовано около 1 октября, на нем показаны пикапы, которые также используются для перевозки мужчин в военной форме. Он был привязан к городу Барда, к востоку от северного Нагорного Карабаха. Как и в случае с первым видео конвоя выше, не было проверено, были ли эти люди боевиками СНА. Кроме того, расположение рядом с северным фронтом войны делает его исключением из действительно подтвержденных фактов участия СНА, которые были геолоцированы и имеют привязку на юге.



Расположение: 40.384038, 47.124070



Изображение того же здания на заднем плане кадра, загруженное пользователем Google в декабре 2014 года.

Кадры опубликованные Министерством обороны Армении

В середине октября пресс-секретарь министерства обороны Армении опубликовал в Твиттере два видеоролика как еще одно свидетельство развертывания СНА в Нагорном Карабахе. В обоих случаях можно увидеть группы мужчин в морской форме пограничной службы. Дальнейшая идентификация этих бойцов по этим видео невозможна.



Кадр из видео с камеры видеонаблюдения, опубликованного Министерством обороны Армении 18 октября. Обратите внимание на униформу пограничной службы с несоответствующими ремнями.

В заключение следует отметить наличие значительных визуальных свидетельств, подтверждающих присутствие наемников СНА в продолжающейся войне в Нагорном Карабахе. Ряд видеороликов, снятых мужчинами, говорящими на сирийском арабском языке, иногда с указанием фракций, к которым они принадлежат, были привязаны к южному фронту конфликта. Дальнейшие видео и изображения показывают мужчин, идентифицированных как сирийцы, все в одинаковой форме азербайджанской пограничной службы. В дополнение к этому, многочисленные исследователи и средства массовой информации собрали свидетельства самих боевиков в Азербайджане, а также членов их семей, которые представляют дополнительные доказательства этого развертывания непосредственно от тех, кто причастен к этому.

Александр МакКивер

https://akmckeever.com/2020/10/26/sna-mercenaries-in-azerbaijan-the-visual-evidence/ – оригинал на английском языке

Можно еще навскидку вспомнить:

1. Видео переправки трупов боевиков через КПП Килис.

2. Видео, где боевики наблюдают за ударом азербайджанского вертолета.

3. Фотографии убитых боевиков из идлибских групп боевиков в Фейсбук и Твиттере.