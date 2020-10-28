Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет

28.10.2020, 16:25, Новости дня

Бывший тренер проекта “Зважені та щасливі”, фитнес-инструктор Анита Луценко 28 октября в Instagram опубликовала архивное фото, на котором запечатлена длинноволосой брюнеткой.

“Себя в 16 лет пока не нашла, но что-то вроде 20+ нашла. Как вам Анитка – вамп?” – подписала она публикацию.

Тренер призналась, что намерена снова вернуться к темному цвету волос.

“Однажды моя стилист сказала, что блондинкой я стану только через ее труп – пошла к другому и перекрасилась. Теперь прошу в темный – снова ни за что”,– рассказала Луценко.

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Себя в 16 лет пока не нашла но что-то вроде 20+ нашла Однажды моя стилист сказала, что блондинкой я стану только через ее труп пошла к другому и перекрасилась теперь прошу в тёмный- снова ни-за-что Как вам Анитка вамп?

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 27 Окт 2020 в 9:17 PDT

Луценко была ведущей и тренером шоу “Зважені та щасливі” на канале СТБ. В 2016 году она родила дочь Мию.

В июле 2020 года спортсменка впервые призналась, что ее публичность стала причиной ограбления, которое она пережила в 2018 году.