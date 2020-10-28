Huawei Mate 40 Pro получил новые возможности камеры и галереи

28.10.2020, 16:17, Разное

Очередные улучшения для своих продуктов выпустила китайская компания Huawei. Mate 40, новый флагманский смартфон получил новые возможности фото- видео-камеры, а также галереи.

Оптимизация функциональных возможностей будет реализована в аппаратах уже «с коробки». Устройства флагманской линейки Huawei Mate 40 получило, кроме базовой модели, три дополнительных модификации, с приставками Pro, Pro+ и RS Porsche Design. В Европе аппараты уже доступны для покупки, на китайском же рынке аппараты можно будет приобрести с 30 октября. Несмотря на то, что с момента старта релизом прошло мало времени, производитель уже выпустил первое обновление прошивки.

Обновление получило серийное обозначение EMUI 11.0.0.123 и составляет 842 мегабайта. После установки апгрейда, аппараты линейки отличаются возможностью двойным обзором и одновременной записи как на основную, так и на селфи-камеру. Кроме того, разработчики Huawei Mate 40 улучшили работу галереи, добавив ряд инноваций и сделав ее удобнее и быстрее. Также был оптимизирован сервис обеспечения безопасности смартфона.

Также пользователь сможет воспользоваться новым приложением для установки на аппарат приложений, AppGallery. Еще одной полезной доработкой стала оптимизация функции видеоредактора прямо в приложении галереи. Также владелец Huawei Mate 40 может создавать короткие персонализированные видеоролики без загрузки дополнительных программ.