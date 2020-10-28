 

Новикова узнала о романе Жигунова с Ворожбит из СМИ

28.10.2020, 16:17, Разное

Гостьей программы «Судьба человека» стала актриса Вера Новикова, которая недавно во второй раз развелась с Сергеем Жигуновым. Экс-супруга артиста призналась, что узнала о романе мужа с нынешней возлюбленной Викторией Ворожбит из СМИ.
Сергей Жигунов уже уходил от Веры Новиковой ради коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Супруга простила его предательство и даже согласилась на воссоединение семьи. Однако полтора года назад стало известно о новом романе актера. Гостья «Судьбы человека» призналась, что простила Сергея Жигунова, но больше никогда не будет его женой. Супруги в какой-то момент осознали, что не могут находиться рядом и разъехались. Вера Новикова почувствовала, что они отдалились друг от друга, возможно из-за того, что она начала уделять все свое время внучке. Однако 62-летняя актриса ни в чем себя не винит, игнорируя упреки поклонников.

По словам Веры Новиковой, она узнала о новых отношениях Сергея Жигунова из СМИ. Ей позвонила дочь и пояснила о выходе статьи. При этом артистка поспешила сообщить о расставании с супругом родителям, чтобы они не переживали и не нервничали по этому поводу. Мужу актриса звонить и выяснять отношения не стала. Для нее он остался родным человеком и, если в его жизни возникают проблемы, экс-супруга до сих пор переживает за него. Вера Новикова заявила, что будет теперь любить бывшего мужа на расстоянии.

Нынешнюю возлюбленную Сергея Жигунова постоянно сравнивают с Анастасией Заворотнюк. По мнению поклонников, журналистка Виктория Ворожбит внешне очень напоминает знаменитую актрису.



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