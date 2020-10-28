Названы вызывающие рак вирусы и бактерии

28.10.2020, 16:17, Разное

Ученые рассказали о вирусах и бактериях, которые способны вызывать рак. По их словам, микроорганизмы, живущие в каждом человеке, провоцируют около 20% онкозаболеваний.

Еще в начале ХХ века исследователи начали выдвигать гипотезы о том, что некоторые виды рака развиваются из-за наличия вирусов. Тогда в США биологами проводился эксперимент с участием кур: птиц намеренно заражали саркомой. Исследователи после исключения бактериальных угроз решили, что рак был спровоцирован неизвестным онкогенным вирусом. Последний специалисты идентифицировали в 1940-х годах.

Со временем стало известно, что подобная угроза здоровью присутствует и внутри людей. Например, вирус парилломы может вызвать рак шейки матки. Сейчас уже есть действенные препараты для вакцинации от данного заболевания, которое провоцируется ВПЧ, пишет издание «РИА Новости».

Недавно была установлена четкая взаимосвязь между вирусом герпеса и раком носоглотки, желудка, различными видами лимфомы. Однако онкология развивается не у всех, кто имеет его. Последним, согласно статистке, обладают 9 из 10 человек.

Существуют и бактерии, провоцирующие развитие онкологии. Одна из них живет в желудке, ее медики ассоциируют с гастритом и язвой. Американские ученые, доказали, что хеликобактер пилори провоцирует онкологические процессы в данном органе.