Названы причины крушения Ан-26 на Украине

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28.10.2020, 16:08, Новости дня

Крушение Ан-26 под Харьковом произошло по нескольким причинам, в том числе из-за отказа системы управления двигателя и недостаточной подготовки экипажа, сообщил украинский вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский.

«К катастрофе привел ряд опасных факторов. Среди них – нарушение плановой таблицы полетов, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП», – цитирует Уруского ТАСС.

Он добавил, что комиссия сочла опасным фактором отказ системы управления двигателя а также взлет «конвейером», который проводился шестой раз подряд.

Напомним, в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, двое курсантов спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту.

Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.



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