Больше всего выручки среди всех 5G-смартфонов обеспечили Samsung Galaxy S20

28.10.2020, 15:53, Разное

Компания Strategy Analytics составила статистику относительно выручки от продажи 5G-смартфонов на международных рынках. По итогам первой половины текущего года лидерство в рейтинге получили аппараты серии Samsung Galaxy S20.

За прошедшее время с января по июнь всего в мире было продано аппаратов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на порядка 34 миллиарда долларов. Прибыльности в данной сфере не помешали даже карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Производители и ритейлеры перевели торговые площадки в онлайн, тем самым избежав краха.

Первое место в списке наиболее продаваемых «умных телефонов» с 5G заняла компания Samsung с моделями серии Galaxy S20+. На их долю приходится примерно 9% от общей доходности обозначенной категории товаров. Однако только золотом в ТОПе южнокорейская корпорация не ограничилась, ее продукция получила также серебро и бронзу рейтинга. Вторую и третью ступень, исходя из отчетности аналитиков, заняли соответственно модели Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 с 8 и 6 %. Таким образом, доля 5G-смартфонов одной только Samsung составляет 22%.

Далее в перечне следуют девайсы от китайской корпорации Huawei, на продажу устройств P40 Pro 5G и Mate 30 5G пришлось по менее 5%. При этом Strategy Analytics не ограничились просто подсчетом прибыли данной категории товаров. Эксперты также составили прогноз на ближайшее время, согласно которому вторая половина 2020 года отметится сменой лидера. Первые строчки рейтинга 5G-устройств достанутся, скорее всего, iPhone 12, первым девайсам от американской корпорации Apple с поддержкой пятого поколения связи.