 

Алла Пугачева подарила 8-летнему внучатому племяннику Жене апартаменты в Москве

28.10.2020, 15:53, Разное

Пять лет назад Алла Пугачева вынуждена была взять на себя заботу о внучатом племяннике Жене, отец и мать которого страдали от наркотической зависимости. Сейчас 8-летний мальчик живет в семье водителя Примадонны, а знаменитая родственница недавно купила для него апартаменты в Москве.
Женя является внуком брата певицы Евгения Пугачева. Его жена рано ушла из жизни, поэтому полковнику запаса пришлось самостоятельно воспитывать сына Влада. Уже в подростковом возрасте он попробовал алкогольные напитки и наркотики. Отец пытался лечить сына, а когда Евгений Пугачев умер, эту миссию взяла на себя артистка.

В наркологической клинике Влад познакомился с ранее судимой Викторией, которая была старше его на десять лет. Вскоре пара поженилась и родила сына Женю. Алла Пугачева регулярно перечисляла молодой семье деньги на лечение и воспитание малыша. Однако Влад не хотел расставаться с вредной привычкой и стал в 29 лет инвалидом, а его жена от наркотиков впала в кому. В результате Примадонне пришлось самостоятельно оформить опеку над маленьким Женей. Мальчик, когда жил у певицы, очень привязался к ее водителю. Игорь Польшиков принял решение воспитывать ребенка, и сейчас 8-летний Женя называет его папой, а своих биологических родителей даже не вспоминает.

В жизни племянника Влада также за эти годы произошли изменения. Он бросил вредные привычки и женился на бухгалтере Гузель. У пары родилась дочь, которую назвали Аллой. Знаменитая тетя еще не видела малышку, но сделала молодой семье подарок переписала племяннику квартиру, расположенную возле станции метро «Сокол».



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