Представлен новый интерфейс для смартфонов Vivo Funtouch OS 11

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28.10.2020, 15:53, Разное

Компания Vivo официально представила новый фирменный интерфейс Funtouch OS 11 для своих смартфонов. Первыми моделями, получившие обновленную оболочку, стали Vivo V20 и Vivo V20 SE.
Апгрейд уже рассылается и для пользователей из России, причем он поддерживается как десятой версией Android в основной модели линейки, так и Android 11 в SE-версии. В Funtouch OS 11 изменился дизайн оболочки и программ, что позволяет более функционально, быстро и комфортно использовать смартфон. Так, среди новшеств отмечается опция интеллектуального редактора при обработке изображений, возможности сканирования, появились в интерфейсе и новые режимы для игр.

В Jovi Home теперь пользователь видит три раздела с ярлыками, сервисами и рекомендациями. Благодаря им ускорился доступ к различному инструментарию, появились в смартфоне новые бытовые советы. Кроме того, владельцу стало проще настраивать новостные рассылки, а с функцией воспоминаний оптимизирована сортировка фотоснимков согласно заданным параметрам, включая не только события, место или время, но и уровень приватности. В измененной опции Always On Display расширена цветовая палитра и комплект световых эффектов, также есть динамическая смена тем оформления в зависимости от времени суток. Интеллектуальный редактор способен определить основных героев на снимке и лучшие моменты на видео.

HD-восстановление фотографий повышает их качество, удаляет проблемы размытия, низкого разрешения или тусклости, улучшает чёткость, оптимизирует черты лица и расширяет цветовую гамму. Также есть возможность изменения фона и отделения объектов от фона и изменения размера и углов портрета. iManager анализирует работу и интеллектуально удаляет большие файлы и дубли и нежелательные установочные пакеты. Опция «Суперскриншота» захватывает дисплей в разных формах, в том числе произвольной и с несколькими экранами. Funtouch OS 11 записывает звук и дает возможность отвечать на звонки, не выходя из игры. А при выборе киберспортивного режима блокируется любые оповещения.



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