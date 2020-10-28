Кто милей — «ворюга» или «кровопийца»?

28.10.2020, 15:50, Разное

В воскресенье в Украине состоялись очередные выборы в местные советы.

Выборы прошли по новому Избирательному кодексу, который вступил в силу с начала года. Кодекс ввел многомандатную мажоритарную систему для сельских, поселковых, городских и районных советов страны — таких оказалось более 7000. Эксперты в области местного самоуправления и децентрализации назвали это вакциной от сепаратизма. Каждая территория, включенная в громаду, получила возможность направить по квоте во власть собственных героев — любых взглядов, на свою ответственность. Но с них и спрашивать потом.

В областях и городах с населением больше 90 тысяч человек, то есть в 30 городских и 22 областных советах, кандидаты попадали только по партийным спискам: открытым и на пропорциональной основе, что тоже новшество. Люди поддерживали не просто близкую им политическую силу, но и конкретного ее представителя. (Напомню, с 2015 года к выборам не допускаются партии, пропагандирующие коммунистический и национал-социалистический режимы.) В кодексе нашла отражение дань военному времени: впервые вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса дали право сменить свои избирательские адреса, чтобы голосовать там, где живут в настоящее время.

Вопросы от Зеленского

Но все равно граждане не проявили особого энтузиазма. По предварительным данным ЦИК, явка по стране составила 37 процентов — меньше, чем на парламентской и уж тем более чем на минувшей президентской кампании. Не только пандемия, хоть и она, конечно, оказалась виной. Почти всегда местные выборы выглядели гарниром — их проводили одновременно с «серьезным» голосованием в высшие органы власти. Сломать стереотип пока не удалось, просветительской работы никто не вел — реклама заинтересованных политиков-кандидатов не в счет. Да еще незадолго до назначенной даты президент Зеленский переключил внимание с содержательной стороны события на другое. Объявил, что собирается задать украинскому обществу пять вопросов — чтобы два раза не вставать, в день выборов. И вот тут понеслось…

За чей счет опрос: за бюджетный? Какой правовой статус процедуры? Кто и как будет подсчитывать результаты? На что они повлияют?

Да это же беззаконие, косвенное использование админресурса! Алло, полиция!

Когда украинцы восклицают: «Где дух Майдана? Ничего в стране не меняется!» — и при этом готовы «обнулить» главу государства за не самый удачный формат мониторинга мнений, им лучше под руку не попадаться. Потому юные волонтеры в белых манишках «Пять вопросов от президента», с картонными коробками — «урнами» и стопками анкет — бродили неподалеку от мест голосования, сами на контакт не шли, а любого, кто направлялся навстречу, пугливо предупреждали: «Все добровольно, по желанию!»

По данным гражданской сети «Опора», так называемый опрос состоялся примерно на половине участков. Большинство респондентов одобрили идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, сказали «да»: сокращению численности депутатов Рады, легализации марихуаны в медицинских целях, использованию Украиной гарантий, предоставленных Будапештским меморандумом. Мнения разделились примерно поровну только насчет создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Как Зеленский и его Офис распорядятся полученной информацией, сказать трудно. Зато реплику спикера парламента Дмитрия Разумкова «Мне есть, чем заняться!» уже трактуют как знак противостояния. Разумков на анкету от президента не отвечал, отмахнулся: не нашел ни времени, ни волонтеров. Ну и фракцию «Слуги народа» больше нельзя называть монобольшинством. Трещины, которые возникли между группами «слуг» и центрами влияния на них, превратились в разломы, а успех партии, возникшей из ниоткуда, также быстро выдыхается. Хотя на выборах все познается в сравнении.

Мэры в борьбе за независимость Фото: РИА Новости

По мнению политолога Владимира Фесенко, руководителя Центра прикладных политических исследований «Пента», «Слуга народа» может получить самое большое количество депутатских мандатов среди всех парламентских партий. «По сравнению с прошлым годом выборы для них не очень удачны, конечно», — сказал эксперт в комментарии агентству «Интерфакс-Украина». — Но в прошлом году была аномалия. У нас раньше никогда не было таких результатов у одной партии, и думаю, что в ближайшие годы ничего подобного и не будет. «Реальными победителями выборов следует считать условную «партию мэров», — объяснил Фесенко.

Действительно, почти во всех областных центрах побеждают либо выходят во второй тур действующие градоначальники, а их политические силы набирают максимум симпатий. Они сумели распробовать сладость плодов реформы децентрализации, а горечь кризиса, который испытывают общенациональные партийные элиты, обратили себе на пользу. Получив максимум электоральной поддержки, мэры, не исключено, почувствуют себя политически независимыми от центральной власти. К слову: никто из выдвиженцев от «Слуги народа» в мэры не прорвался, да и в советах они будут представлены не на топ-позициях.

А вот оппозиционная «Европейская солидарность» Петра Порошенко лидирует на выборах в пяти регионах —

во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Киевской областях и в Киеве — и проходит во все облсоветы Украины.

Киев открывает линейку мест, где городской голова — особенно масштабная фигура. Возможно, Виталию Кличко удастся выиграть бой и без второго раунда. Подсчет голосов продолжается, отрыв от соперника, Александра Попова, очень велик. Но Попов, домайданный мэр и соратник Януковича, ныне партиец «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), настаивает, что мобилизует свой ядерный электорат… К тому же новый Киевсовет сформируют в основном партии национально-демократического толка.

Явка на участках для голосования в столице составила 20 с хвостиком процентов избирателей. Остальные предпочли, как завещал минздрав, не посещать закрытых помещений. Зато по Крещатику и другим любимым местам в центре, вроде Владимирской горки и Пейзажной аллеи, гуляли, наслаждаясь осенним теплом, толпы горожан…

Победил, не приходя в сознание

Ситуацию в Харькове можно было бы назвать курьезной, если бы речь не шла о втором по численности городе Украины, крупном промышленном, культурном и научном центре.

По результатам экзитполлов, там победил «вечный» Геннадий Кернес с поддержкой 61,2% избирателей. Воля жителей — закон, но есть одно но.

17 сентября Кернес, переживший не так давно покушение и передвигающийся на инвалидной коляске, был доставлен в специальной капсуле в немецкую клинику «Шарите» — ковид, состояние стабильно тяжелое. Пациента погрузили в медикаментозный сон. Спустя неделю партийный блок его имени выдвинул градоначальника в кандидаты на пост мэра. Надо ли уточнять, что от выдвиженца — ни слуху ни духу до сегодняшнего дня? Есть только заверение первого заместителя городского головы: Геннадий Кернес записывает видеобращение к харьковчанам с благодарностью за доверие, а там и до возвращения домой рукой подать.

После пережитого покушения Геннадий Кернес много времени проводит в клиниках. Фото 2019 года из инстаграма мэра Харькова

Кернес — персонаж из 90-х, с чьим именем СМИ и правоохранители связывают не только финансовые аферы, но и заказные убийства. При этом его называют благодетелем Харькова, который благодаря специфической системе сдержек и противовесов умеет находить общий язык с любой властью в Киеве. В 2014-м Харьков следовал за Донецком, курсом «русской весны» — при попустительстве мэра, но сделал разворот: Кернес демонстрировал силу…

В Одессе на финишной прямой оказались действующий голова, Геннадий Труханов (бэкграунд примерно такой же, как у Кернеса, плюс наличие карманной партии «Доверяй делам»), и выдвиженец ОПЗЖ Николай Скорик. Они набрали, соответственно, 36% и 18% голосов. Демократы, которые не на жизнь, а на смерть боролись с Трухановым, просят избирателей понять их призыв правильно: лучше уж поддержать криминального авторитета и коррупционера, чем отдать Одессу пророссийскому реваншисту Скорику.

Мэрская партия лидирует и в Одесском горсовете, за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь»,

а замыкает пятерку преодолевших проходной барьер Партия Шария.

Скандальный блогер, которого наблюдатели называют гибридным проектом Кремля и Медведчука, восемь лет живет за пределами Украины, но все активнее включается в кампании выборов, организацию митингов и других уличных акций. «Шарики» оттягивают на себя разочарованную часть электората Зеленского, уже можно говорить о попадании ПШ в советы нескольких городов юго-восточной части страны.

Есть сюжеты, которые иначе как чудовищными не назовешь. Но и они — свидетельства: местное самоуправление больше не фикция, так как потенциал очевиден. Вплоть до неофеодализма…

Экс-депутат Рады Виктор Лозинский, влиятельный аграрный бизнесмен, получил срок за убийство: устроил настоящее джип-сафари на человека, который проник в его частные охотничьи угодья, но вышел на свободу по «закону Савченко». Теперь Лозинский уверенно выиграл выборы председателя объединенной территориальной общины в Кировоградской области. Развивать разные инициативы он будет в знакомых местах, там же, где в 2009-м совершил преступление. Лозинский предложил свою кандидатуру землякам как самовыдвиженец.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве