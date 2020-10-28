Кроссовер Geely Tugella получил на родине две гибридные версии

28.10.2020, 15:45, Новости дня

Новый китайский кроссовер в ближайшее время может появиться на российском рынке.

Вместе с тем данный автомобиль доступен для китайских покупателей последние полтора года. В свою очередь, производитель выпустил также гибридную модификацию, которая отличается по многим параметрам. Под капотом гибридного кроссовера Geely Tugella установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор с суммарной мощностью 259 л.с.

Также указывается, что разница между несколькими версиями гибридного Geely Tugella состоит в емкости аккумулятора. В частности, упрощенная модель может преодолеть на электротяге до 56 километров, тогда как продвинутый паркетник выдает до 80 километров. Кроме того, в базовой комплектации с бензиновым мотором стоимость кроссовера Geely Tugella в Китае составляет от 20,3 тысяч долларов, а гибридная версия оценена в 26,2 тысяч долларов.