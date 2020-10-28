Компания Apple планирует создать собственный поисковик

28.10.2020, 15:45, Новости дня

Американские СМИ со ссылкой на источники в Apple сообщают о планах компании создать «прорывную технологию» в области поисковых интернет-систем. Напомним, что в последнее время достоянием общественности стали гигантские прибыли, получаемые «Гуглом» и другими поисковиками, монополизировавшими важные онлайн-сервисы.

Как оказалось, Apple также не желает оставаться в стороне от этих бизнес-процессов. Поэтому производитель электроники принял решение создать собственную поисковую систему. Однако она должна изобиловать инновациями, которые привлекут аудиторию, отмечают эксперты.

Несмотря на сложность задачи, менеджеры «яблочной» компании уверены, что смогут составить достойную конкуренцию Google.