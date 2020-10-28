 

Собянин заявил об «осторожном оптимизме» и продлил ограничения

28.10.2020, 15:40, Разное


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Новый указ опубликован на сайте столичного градоначальника. 

«С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом.  Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности. Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации», – говорится в заявлении мэра.

В этой связи приняты следующие решения: 

  • Со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение  в дистанционном режиме. 
  • Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября. 
  • Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября.
  • До конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
  • Действие системы чек-инов в ночных заведениях продлевается до 29 ноября.
  • Сохраняется контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима.

По словам Собянина, ситуация в городе «становится стабильнее». 

За последние сутки в РФ было выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровел 12 361 человек. В столице зафиксировали 3670 случаев заражения.



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