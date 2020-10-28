Собянин заявил об «осторожном оптимизме» и продлил ограничения
28.10.2020, 15:40, Разное
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Новый указ опубликован на сайте столичного градоначальника.
«С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности. Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации», – говорится в заявлении мэра.
В этой связи приняты следующие решения:
- Со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме.
- Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.
- Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября.
- До конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
- Действие системы чек-инов в ночных заведениях продлевается до 29 ноября.
- Сохраняется контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима.
По словам Собянина, ситуация в городе «становится стабильнее».
За последние сутки в РФ было выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровел 12 361 человек. В столице зафиксировали 3670 случаев заражения.
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