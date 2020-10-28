Крисси Тейген объяснила, почему устроила фотосессию после потери ребенка

28.10.2020, 15:30, Разное

Около месяца назад Джон Ледженд и Крисси Тейген объявили, что потеряли ребенка: в ходе третьей, очень сложной для модели, беременности, у нее началось кровотечение – врачи сделали все возможное, но не смогли сохранить малыша. Долгое время Крисси хранила молчание, но вчера опубликовала в соцсетях эссе о пережитой трагедии.

Крисси ТейгенБудет правильно начать этот пост с благодарности. На протяжении этих недель наша жизнь была наполнена добротой. Ваша поддержка обрушилась на нас, и каждое ваше сообщение было прочитано нашими, полными слез, глазами,- написала Тейген. Объяснила она и свое желание опубликовать снимки, сделанные сразу после потери ребенка. Тогда одни фолловеры поддержали модель, поделившись своими историями из жизни, а другие раскритиковали:

Я попросила маму и Джона сделать эти снимки. Джон был в шоке, но я объяснила ему, что мне нужны эти фотографии, что он обязан их сделать ради меня. Он ненавидел эти мгновения. Я точно знала, что должна запомнить этот момент – как я помню наш поцелуй в день свадьбы, наши слезы радости от появления на свет Луны и Майлза. Не было сомнений в том, что я должна поделиться этой историей.

Крисси ответила всем хейтерам, которые обрушили на нее поток критики, сообщив, что эти фотографии были сделаны не для них:

Те, кто критикует мои снимки, могут идти дальше, эти люди меня не волнуют. Если бы вы сами так не поступили, не сделали эти фото, это ваше право. Я пережила эту боль и сделала так, как посчитала нужным. Эти фотографии предназначены для людей, которые, как и я, пережили потерю, либо хотят понять, на что это похоже.

Джон Ледженд и Крисси Тейген Напомним, третья беременность Крисси Тейген проходила нелегко, о чем она честно рассказывала своим подписчикам в Instagram: из-за низкой плацентации у нее были кровотечения, и врачи строго рекомендовали ей постельный режим. Крисси ответственно выполняла все предписания специалистов, но в начале недели ее госпитализировали с сильным кровотечением. Позже она рассказала о своем состоянии и о том, что ей была проведена процедура переливания крови и предстоит еще одна:

Привет из больницы. Мне собираются во второй раз сделать переливание крови, но это звучит гора-а-аздо более драматично, чем есть на самом деле. Это просто капельница, но вместо лекарства в ней кровь какого-то человека. Ребенок и я в полном порядке, только немного скучаем по такому времяпрепровождению как прогулка… готовка… игры с другими домашними.

О третьей беременности она узнала случайно.

Это была рутинная проверка, я сделала тест, он показал отрицательный результат, хотя он таковым не был. Затем через несколько недель после операции я снова решила провериться. В последние годы я постоянно делаю эти тесты в надежде вновь забеременеть. Но до этого мне уже пару лет как не везло. Помню, я как раз сделала тест в день релиза нового альбома Джона. Он проснулся в 3 часа утра, чтобы сделать запись для шоу Good Morning America, и я его спросила: “Ну что, мне сделать свой ежемесячный тест или лучше не разочаровываться?”. И в итоге я не разочаровалась. Хотя дико испугалась, ведь наверняка нельзя делать операцию на грудь, когда ты беременна.

Джон Ледженд и Крисси Тейген