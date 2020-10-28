Врач назвала самые полезные витамины для профилактики респираторных заболеваний

28.10.2020, 15:23, Разное

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала самые полезные витамины для профилактики заболеваний дыхательных путей. Доктор отметила, что их употребление особенно актуально в холодный период, когда активизируются вирусные инфекции.

В первую очередь, россиянам следует обеспечить организм витамином D. Обычно он поступает вместе с солнечным светом, которого становится меньше осенью и зимой. Не менее важно употреблять витамин С, однако стоит избегать передозировок, сообщает РИА “ФАН”.