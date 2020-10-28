 

В Москве продлили дистанционный режим для школьников старших классов

28.10.2020, 15:23, Разное

Мэр города Сергей Собянин отметил в беседе с журналистами, что смягчать меры по борьбе с пандемией пока рано. Дистанционный режим для учащихся 6-11 классов будет продлен еще на одну неделю – до 8 ноября.

Жителей Москвы старше 65 лет просят оставаться дома до конца ноября. Также от выхода на улицу следует воздержаться лицам с хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости.

До конца ноября также продлевается система чек-инов. Для входа в ночной клуб или бар москвичи должны зарегистрировать свой телефон по СМС или QR-коду. В случае заражения одного из посетителей они получат оповещение.

С 28 октября по всей России стал действовать масочный режим. Граждане обязаны носить средства защиты в местах массового скопления людей. Нарушителей ждут крупные штрафы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил “закрытие” экономики из-за пандемии. По его словам, самое главное сейчас – это жизнь и безопасность граждан.

В Минздраве предрекли скорое улучшение ситуации с распространением COVID-19. Эпидемиологическая обстановка должна стабилизироваться уже через неделю, утверждают специалисты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Мнение: Эксклюзив из штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ

11.08 / В Европе назвали “безрассудством” регистрацию вакцины от COVID-19 в России

08.09 / Медики назвали 5 признаков, указывающих на серьезные проблемы с легкими

03.09 / Мнение: О денонсации советско-японского пакта

10.08 / Мнение: Размеры надстроек современных авианосцев

18.09 / Ученые выявили смертельную опасность лекарства от коронавируса

30.06 / Мнение: По Крымскому мосту пошли грузовые поезда

30.07 / До 1000 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных родителей, “застряли” в России

01.10 / Скандалы: Затяжечка вышла?

14.10 / Политолог о российских кредитах для Белоруссии: Лукашенко шантажирует, а мы поддаемся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска