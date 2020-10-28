В Москве продлили дистанционный режим для школьников старших классов

28.10.2020, 15:23, Разное

Мэр города Сергей Собянин отметил в беседе с журналистами, что смягчать меры по борьбе с пандемией пока рано. Дистанционный режим для учащихся 6-11 классов будет продлен еще на одну неделю – до 8 ноября.

Жителей Москвы старше 65 лет просят оставаться дома до конца ноября. Также от выхода на улицу следует воздержаться лицам с хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости.

До конца ноября также продлевается система чек-инов. Для входа в ночной клуб или бар москвичи должны зарегистрировать свой телефон по СМС или QR-коду. В случае заражения одного из посетителей они получат оповещение.

С 28 октября по всей России стал действовать масочный режим. Граждане обязаны носить средства защиты в местах массового скопления людей. Нарушителей ждут крупные штрафы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил “закрытие” экономики из-за пандемии. По его словам, самое главное сейчас – это жизнь и безопасность граждан.

В Минздраве предрекли скорое улучшение ситуации с распространением COVID-19. Эпидемиологическая обстановка должна стабилизироваться уже через неделю, утверждают специалисты.