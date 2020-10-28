Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 режиссера Романа Виктюка

28.10.2020, 15:21, Разное

Представители пресс-центра Театра Романа Виктюка рассказали о состоянии здоровья режиссера, у которого диагностировали коронавирус. Роман Виктюк находится в столичной больнице, пока решение о его выписке не принималось.

Врачи оценили состояние режиссера, который сегодня, 28 октября, празднует свой день рождения, как удовлетворительное. Роману Виктюку предстоит длительное восстановление после последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Коллеги намерены передать 84-летнему имениннику видеопоздравление от зрителей театра и коллектива. В микроблоге Instagram пресс-служба Театра Романа Виктюка опубликовала теплые слова, адресованные художественному руководителю. В поздравлении указано, что «когда-то на свет в солнечном Львове появился мальчик Ромочка, которого с самого детства охраняли все стихии». Небо подарило этому смельчаку «крылья гения» и он стал «великим Волшебником». С тех пор весь мир наблюдает за полетом фантазии «невероятного Маэстро». Коллеги пожелали Роману Виктюку вдохновения и энергии, признавшись ему в безграничной любви.