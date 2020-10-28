Ученые: Морщинистый горох может снизить риск развития диабета второго типа

28.10.2020, 15:21, Разное

Ученые, которые работают в Институте Квадрам, пришли к выводам, что морщинистый горох способен эффективно снизить риск развития диабета второго типа. Это стало известно благодаря новому исследованию, опубликованному в издании Nature Food.

По словам профессора Пита Уайлда, если сравнивать гладкий и морщинистый горох, то последний предотвращает скачки уровня сахара в крови. Аналогичный эффект исследователи отметили, когда испытуемые ели мучные блюда из морщинистых бобовых, добавленные в смешанную пищу.

По словам ученых, риск развития диабета увеличивается, если пациенты страдают от резких и постоянных скачков сахара. Мука из морщинистого гороха может использоваться в обработанных продуктах, которые, при длительном потреблении, могут также повлиять на изменения уровня сахара в крови. Это открытие означает, что приготовленный особенным способом горох может снизить риск развития диабета второго типа. Кроме этого, перед многими людьми открываются новые возможности по приготовлению более полезной и здоровой пищи.