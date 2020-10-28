Поклонники пришли в восторг от фигуры Натальи Подольской после вторых родов

28.10.2020, 15:21, Разное

Меньше недели назад Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков-младший во второй раз стали родителями. В своем микроблоге Instagram певица показала будни «дважды матери», а подписчики пришли в восторг от ее фигуры спустя шесть дней после родов.

Пару дней назад Наталью Подольскую с сыном Иваном выписали из роддома. Артистка сообщила, что в свободное время она наблюдает, как новорожденный малыш спит. Супруга Владимира Преснякова призналась, что она практически не общается с друзьями сейчас, так как они боятся лишний раз побеспокоить сына звонком или сообщением. Когда знаменитость рассказывала это, фолловеры обратили внимание на ее фигуру.

Наталья Подольская сняла себя в полный рост, поэтому было заметно, что она уже в отличной форме после родов. Пользователи увидели только небольшой живот, но уверены, что он не доставляет неудобств недавно родившей звезде. Если бы не снимки, на которых она позировала с обнаженным беременным животом, то сложно было бы поверить в самостоятельные роды второго малыша.

В день, когда на свет появился младший сын, артистка презентовала поклонникам песню под названием «Boy». По ее словам, теперь эта композиция всегда будет у нее ассоциироваться с радостным событием в их семье.