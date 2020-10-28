 

Поклонники пришли в восторг от фигуры Натальи Подольской после вторых родов

28.10.2020, 15:21, Разное

Меньше недели назад Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков-младший во второй раз стали родителями. В своем микроблоге Instagram певица показала будни «дважды матери», а подписчики пришли в восторг от ее фигуры спустя шесть дней после родов.
Пару дней назад Наталью Подольскую с сыном Иваном выписали из роддома. Артистка сообщила, что в свободное время она наблюдает, как новорожденный малыш спит. Супруга Владимира Преснякова призналась, что она практически не общается с друзьями сейчас, так как они боятся лишний раз побеспокоить сына звонком или сообщением. Когда знаменитость рассказывала это, фолловеры обратили внимание на ее фигуру.

Наталья Подольская сняла себя в полный рост, поэтому было заметно, что она уже в отличной форме после родов. Пользователи увидели только небольшой живот, но уверены, что он не доставляет неудобств недавно родившей звезде. Если бы не снимки, на которых она позировала с обнаженным беременным животом, то сложно было бы поверить в самостоятельные роды второго малыша.

В день, когда на свет появился младший сын, артистка презентовала поклонникам песню под названием «Boy». По ее словам, теперь эта композиция всегда будет у нее ассоциироваться с радостным событием в их семье.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В ООН предложили раздать бедным деньги из-за пандемии коронавируса

14.07 / Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля

02.10 / Ученые нашли в Австралии пещерные рисунки нового типа

12.08 / Личное: Гражданин Трус

24.08 / Скандалы: «Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ»

10.09 / Муж зарезал жену посреди улицы в Москве

21.10 / Простой и скромный Герой труда Никита – Личное мнение

25.09 / Мнение: Ким Чен Ын извинился

17.08 / Ученые назвали лучшую ткань для защиты от коронавируса

24.06 / Розовые волосы и нездоровая худоба: что стало с Васильевой после болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска