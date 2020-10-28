 

Для участников финала «Лидеры России. Политика» провели тест на «человечность»

28.10.2020, 15:21, Новости дня

Организаторы конкурса «Лидеры России. Политика» провели для участников финала конкурса незапланированный тест на человечность, оценив их умение помочь другим в трудной ситуации.

По дороге на очередное мероприятие финала каждый из пяти автобусов заезжал на заправку якобы по техническим причинам. В этот момент в салон вбегал волонтер и рассказывал пассажирам о случившейся проблеме, передает Telegram-канале «Подъем».

«Сломалась машина, перевозящая важные грузы, и нужно срочно помочь, перегрузив коробки себе в салон и доставив их до адресата – больница, учреждение для детей или хоспис. Сделать доброе дело означало опоздать на финал, а значит, получить штраф и испортить свои шансы на победу», – рассказали организаторы.  

По словам организаторов, одна команда не стала прерывать поездку, заплатив таксистам за доставку груза по назначению; еще одна сразу догадалась, что это часть конкурса, спокойно выполнив задание «с понимающими улыбками»; остальные включились в задание.

«В одном автобусе нашлись настоящие герои. Они не просто взяли на борт социальный груз, но еще и попав в плотную пробку, решили не ждать и донести коробки пешком. Часть финалистов намеренно оставили в автобусе, чтобы те приехали к месту вовремя и успели предупредить о случившемся форс-мажоре», – отметили организаторы.



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