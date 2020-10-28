Под Новосибирском 14-летняя мать заморозила ребенка в холодильнике

28.10.2020, 15:21, Новости дня

В селе Верх-Тула Новосибирской области новорожденный ребенок погиб в морозилке после того, как его туда положила 14-летняя мать, рассказала региональный уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

«Мама (школьницы) вызвала врача по причине того, что у девочки ночью появились боли в животе. Мама подумала, что это аппендицит. Приехал фельдшер. Девочка рассказала ему, что родила ребенка и положила его в морозилку. Фельдшер обратилась в полицию, а девочка была госпитализирована», – передает сообщение Болтенко ТАСС.

Следственное управление СК Новосибирской области выясняют обстоятельства смерти ребенка.

В начале октября стало известно, что 37-летняя жительница Свердловской области полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Младенца случайно обнаружили гости во время праздника. Открыто уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье «Истязание». Знакомые семьи рассказали, что девочка выжила благодаря старшему брату.