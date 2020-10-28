 

В Британии оценили возможность снятия санкций против РФ после выхода из ЕС

28.10.2020, 15:21, Новости дня

Санкции против Москвы вряд ли будут отменены после выхода Британии из Евросоюза (ЕС), считает посол этой страны в РФ Дебора Броннерт.

Броннерт сказала в ходе онлайн-дискуссии «Выход Великобритании из ЕС. Круглый стол о том, что нас ждет впереди» в рамках Фестиваля современной британской культуры Different Ever After, что санкции вряд ли «уйдут», передает РИА «Новости».

«У нас уже есть такой сложившийся режим санкций, есть язык, есть формулировка о том, как мы будем взаимодействовать с ЕС по санкциям. Но и, в зависимости от нашего интереса, мы можем действовать отдельно», – добавила она.

Посол также отметила, что Лондон продолжает работать с Россией, у стран есть список тем, по которым есть разногласия. Она также назвала вопрос взаимоотношений Британии и РФ сложным.

Ранее бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и кабмина Марк Седвилл заявил, что после инцидента в Солсбери Лондон принял в отношении РФ «ряд других скрытых мер».

Это, например, остановка «нескольких потоков незаконных денежных средств из России, а также другие действия, о которых он «не может рассказать СМИ».

Политолог Кира Годованюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что угрозы типа «мы сделаем вам больно, но не расскажем об этом» вызывают слишком много сомнений в практическом воплощении этой риторики.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что заявление о «негласных» мерах Британии против РФ за происшествие в Солсбери – это «нелепая игра» британских спецслужб.



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