 

Huawei Nova 8 с Dimensity 820, 90 Герц и 66 Вт показали во всех цветах

28.10.2020, 15:20, Разное

В базе данных 3C, китайского регулятора, появились сведения о смартфоне Huawei Nova 8. Также в Сети появились изображения аппарата с 66-ваттной зарядкой, 90 Герц и Dimensity 820 во всех цветовых вариациях.
В базе данных 3C, китайского регулятора, появились сведения о смартфоне Huawei Nova 8. Также в Сети появились изображения аппарата с 66-ваттной зарядкой, 90 Герц и Dimensity 820 во всех цветовых вариациях.

Новый аппарат китайский IT-гигант, вероятно, представит официально уже в следующем месяце. Кроме базовой модели, в серию войдут также расширенные версии Huawei Nova 8 SE и Nova 8 Pro. Согласно публикации регулятора, предположения о наличии в новинках 66-ваттной зарядки подтверждаются. Кроме того, девайс оснастят поддержкой частоты смены изображения экрана в 90 Герц. Об этом заявляют китайские инсайд-блогеры в региональной соцсети Weibo.

Производительность, мощность и многозадачность аппаратам линейки Nova 8 обеспечивает однокристальный процессор Dimensity 820. При этом стоит отметить, что эксклюзивными правами на данную систему владеет суббренд Xiaomi Redmi, но уже с декабря он потеряет эти преимущества по закону.

OLED-экран для Huawei Nova 8 производят по договору компании Tianma и Visionox. Также стоит отметить модуль основной камеры, который включает в себя четыре объектива. Корпусы устройства получат модные оттенки четырех цветов, черного, синего, белого и серебристого. Стоимость начальной модели гаджета составит 485 долларов, информации о других характеристиках смартфона пока нет, ее следует ожидать ближе к презентации.



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