 

«Алло, гараж»: Сын Рудковской и Плющенко потребовал зарплату

28.10.2020, 15:20, Разное

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пожаловался на отсутствие денег. Маленький Александр, которого ласкового называют Гном Гномыч, потребовал бухгалтера выплатить ему положенную заработную плату. Соответствующий ролик был опубликован в аккаунте мальчика в социальной сети Instagram.
На ролике Александр Плющенко предстал в необычном головном уборе черного цвета. Мальчик в момент записи видео сидит в машине, где на фоне играет песня Макса Барских под названием «Туманы». В один момент Гном Гномыч начал жаловаться, что на его карту не поступили деньги.

Большинство подписчиков оценили шутливый ролик с участием сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Они написали, что у знаменитостей растет красивый ребенок с прекрасным чувством юмора. В то же время нашлись и те, кто не оценил ролик. Им непонятно, почему мальчика учат некрасиво разговаривать с людьми. В частности, им не понравилась фраза: «Алло, гараж».

В одном из интервью Рудковская призналась, что у Гном Гномыча на персональном счете в одном из французских банков лежит 12 миллионов рублей. Она хочет, чтобы к совершеннолетию сын сам себе заработал на квартиру или хорошую машину. Многие обвиняют продюсера в том, что она заставляет Александра Плющенко сниматься в различных проектах, тем самым лишает его права на нормальное детство.



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