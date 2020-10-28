 

Похудевшая Рената Литвинова в вечернем платье покорила фанатов

28.10.2020, 15:20, Разное

Актриса и режиссер Рената Литвинова покорила фанатов, представ на новом ролике в шикарном вечернем платье черного цвета. Многие заметили, что 53-летняя знаменитость в последнее время очень похудела.
На видео Рената Литвинова кокетничает на камеру, принимая различные позы. Для съемки она надела откровенное платье с черным бантом, который плавно переходит в подол. Верх наряда режиссера был максимально открыт, поэтому пользователи Instagram сразу же обратили внимание на зону декольте. Образ артистка дополнила туфлями в тон и модной укладкой. В качестве аксессуара был выбран железный напальчник, имитирующий волшебную палочку.

В комментарии к публикации Литвинова пояснила о спектакле «Северный ветер», который ставился в новой версии. Она рассказала, что роль Хьюго досталась Павлу Табакову. Для съемки в вечернем платье знаменитость выбрала автопаркову. Подписчики восхитились фигурой Литвиновой и ее плечами.

Кроме того, режиссер рассказала, что премьера фильма «Северный ветер» состоится в феврале 2021 года. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.



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