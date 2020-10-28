Минздрав закупит цветные мешки для трупов для «смягчения деморализующего эффекта пандемии»

28.10.2020, 15:02, Разное

Министерство здравоохранения разместило на госзакупках тендер на 250 тысяч цветных мешков для трупов, которые планируется распределить по 14 субъектам России с наиболее проблемной эпидемиологической ситуацией.

В документе говорится, что планируется закупить по 30 тысяч мешков ярких цветов: голубого, розового, травянисто-зелёного, фиолетового и оранжевого. В каждой упаковке должно быть по 50 мешков каждого цвета. Сроки поставок – до 31 декабря 2020 года, в середине следующего года возможна повторная закупка.

В ответ на запрос журналистов в ведомстве заявили, что подобным образом планируют «смягчить деморализующий эффект» коронавирусной инфекции, который создают многочисленные видео из моргов, не справляющихся с нагрузкой. Помимо этого, рассматривается возможность срочного выделения средств на проведение косметических ремонтов в моргах и закупку украшений для помещений.