 

Синоптик назвал регионы России с самой опасной погодой

28.10.2020, 14:43, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы России, где в ближайшие дни установится опасная погода. Их жителям стоит проявлять осторожность.

По словам Вильфанда, необычная погода накроет Воронежскую область: за востоке региона будет тепло и сухо, существенно возрастёт вероятность лесных пожаров. А на западе, напротив – похолодает до -4 градусов. В Республике Коми и Красноярском крае будут обильные снегопады и сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду, сообщает Ura.ru.



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