 

Депутаты Госдумы России приняли закон о тотальном запрете взяток, в том статей из Уголовного кодекса

28.10.2020, 14:37, Разное

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о запрете дачи и получения взяток для всех граждан России.

В пояснительной записке говорится, что взятки являются основной проблемой для развития экономики и роста благосостояния россиян. Особенно материальное вознаграждение за оказание определённых услуг отрицательно влияет на чиновников, принимающих из-за этого решения, вредящие развитию государства.

Изучив все факторы и признав неэффективность существующих мер, в т.ч. ответственность, прописанную в уголовном кодексе, парламентарии нанесли наиболее решительный удар по коррупции. Законопроект о полном запрете материального или имущественного вознаграждения для получения личной или корпоративной выгоды принят нижней палатой парламента единогласно.

– Мы запретили наркотики, запретили курительные смеси, экстремизм, запретили корейскую поп-музыку. Запреты дали свой результат. Если мы запретим взятки, так мы их искореним раз и навсегда. Никто не будет ни давать, ни брать. Ни чиновники, ни простые россияне, — прокомментировал принятие законопроекта депутат Юрий Захарченко.

Для перехода к новым правовым реалиям парламентарии решили ввести переходной период, поэтому закон будет действовать с 1 января 2021 года. Также за это время упоминание о взятках будет изъято из УК РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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