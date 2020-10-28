 

Мнение: Лутер-шутер в Филадельфии

28.10.2020, 14:30, Разное

После того как в Филадельфии сотрудники полиции застрелили вооруженного ножом негра, в городе вспыхнули массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, погромы и мародерство, а также нападения на белых.
По итогам ночных событий, в Филадельфии пострадало до 70 человек, включая более 30 офицеров полиции (одного из них сбили грузовиком). Сожжено несколько полицейских машин и разграблено до 30 магазинов, не считая разрушенной муниципальной собственности, разбитых банкоматов и т.д. и т.п.
Выборы в США все ближе.


Нож против короткоствола не зарешал.


Все приводы застреленного гражданина – домашнее насилие, ограбление, вандализм и т.д.
На момент гибели, персонаж ожидал суда по обвинению в угрозе убийством.


Репортер TheBuze получил по лицу.

Филадельфия будет свободной!

Источник: Colonel Cassad



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