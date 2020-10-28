 

“Запретить желать никто не может”: директор Муцениеце о возвращении Прилучного в семью

28.10.2020, 14:23, Разное

Правда, по слухам, отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович не сложились. По сообщениям инсайдеров, девушка начала давить на своего возлюбленного, намекая на свадьбу. Друзья рассказали, что после неудачи со звездой “Папиных дочек” актер хотел бы вернуться к бывшей жене, однако не знает, как это сделать.

Изданию “Дни.ру” удалось дозвониться до пиар-директора Агаты Муцениеце. Как оказалось, актриса не слышала от Павла Прилучного подобных разговоров.

“Мы о желаниях Павла Валерьевича пока ничего не знаем, запретить желать никто не может. Агате эта информация как-то не особо интересна, по крайней мере, об этих планах не знает точно”, – отметила собеседница издания.

Впрочем, скорее всего, актрисе просто нет дела до бывшего супруга. Она занимается собой, карьерой и воспитанием детей. После расставания дела звезды пошли в гору. Артистка запустила собственное шоу “Честный развод” и получила не одно предложение по работе.

“А будет ли готова Агата принять обратно бывшего мужа?” – уточнил журналист издания “Дни.ру”. “Вы вот сами как думаете?” – спросил директор актрисы. “Скорее, нет”, – прозвучало предположение. “Вы сами ответили на поставленный вами вопрос”, – заявил собеседник.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

07.10 / Мнение: Израиль, Красное море и Баб эль-Мандеб

02.07 / Пациенту пришили пенис почти через сутки после повреждения органа

09.08 / В Санкт-Петербурге женщина пришла в гости с трупом младенца в пакете

01.08 / Мнение: Пока стоит Москва, существует мир?

10.09 / Мнение: Еще более смертоносный, но более медленный “Новичок”

24.08 / Стали известны несбывшиеся мечты и планы покойной певицы Валентины Легкоступовой

28.07 / Наши руки становятся все длиннее

14.08 / “Я боюсь оставаться одна”: Мария Погребняк рассказала о нападении маньяка

26.07 / Мнение: О неразрешимой проблеме для Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска