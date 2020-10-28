“Запретить желать никто не может”: директор Муцениеце о возвращении Прилучного в семью

28.10.2020, 14:23, Разное

Правда, по слухам, отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович не сложились. По сообщениям инсайдеров, девушка начала давить на своего возлюбленного, намекая на свадьбу. Друзья рассказали, что после неудачи со звездой “Папиных дочек” актер хотел бы вернуться к бывшей жене, однако не знает, как это сделать.

Изданию “Дни.ру” удалось дозвониться до пиар-директора Агаты Муцениеце. Как оказалось, актриса не слышала от Павла Прилучного подобных разговоров.

“Мы о желаниях Павла Валерьевича пока ничего не знаем, запретить желать никто не может. Агате эта информация как-то не особо интересна, по крайней мере, об этих планах не знает точно”, – отметила собеседница издания.

Впрочем, скорее всего, актрисе просто нет дела до бывшего супруга. Она занимается собой, карьерой и воспитанием детей. После расставания дела звезды пошли в гору. Артистка запустила собственное шоу “Честный развод” и получила не одно предложение по работе.

“А будет ли готова Агата принять обратно бывшего мужа?” – уточнил журналист издания “Дни.ру”. “Вы вот сами как думаете?” – спросил директор актрисы. “Скорее, нет”, – прозвучало предположение. “Вы сами ответили на поставленный вами вопрос”, – заявил собеседник.