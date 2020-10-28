 

Угрозы Лукашенко оппозиции назвали блефом: Сам боится переходить красные линии

28.10.2020, 14:23, Разное

Во вторник, 27 октября, глава Белоруссии обсудил с чиновниками политический кризис в республике. Александр Лукашенко назвал протестующих “террористами” и пообещал жестко расправиться с ними. Он потребовал, чтобы все студенты, участвующие в акциях, были отчислены из вузов.

Слова белорусского лидера прокомментировал Франак Вячорка. Он отметил, что Лукашенко озвучил серьезное обвинение, но усомнился в серьезности намерений политика. По словам эксперта, в 90% случаев глава государства блефует. “Он сам боится переходить красные линии”, – сказал оппозиционер.

Президент сам не хочет повышать градус агрессии. Александр Лукашенко понимает, что как только он лично даст приказ стрелять по протестующим, то произойдет раскол среди силовиков. Часть правоохранителей захочет перейти на сторону оппозиционеров.

Многочисленные задержания белорусов – это попытка парализовать протесты, уверен Вячорка. Когда кого-нибудь задерживают, его семья тратит все силы и время на освобождение. Таким образом власти пытаются сбить протестную волну, переместить фокус, сообщает “Настоящее время”.



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