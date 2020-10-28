В Харьковской области произошел взрыв на газоперерабатывающей станции, есть жертвы

28.10.2020, 14:20, Новости дня

В Дергачевском районе Харьковской области случился взрыв природного газа на территории газоперерабатывающей станции. Об этом полиция области сообщила в Facebook.

Взрыв не вызвал возгорания, но стал причиной задымления на территории 200 м2. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

По данным полиции, в результате взрыва два человека погибли, еще девять получили ранения.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/3420087028089237

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Общественному рассказал, что среди травмированных, предварительно, нет людей в тяжелом состоянии. Пострадавших везут в больницу неотложной помощи в Харьков и в город Дергачи.