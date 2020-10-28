Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии

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28.10.2020, 14:20, Новости дня

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт 28 октября в Instagram обнародовал черно-белое фото, на котором запечатлен полуобнаженным. 

Дизайнер позирует в кадре в профиль с оголенными ягодицами, прикрывая пах правой рукой, а правой придерживает за головой край сетчатой туники.

“Не стоит слишком часто оглядываться на зад”, – подписал он фото. 

“На ваш – можно и нужно”, – прокомментировали пользователи сети снимок.

“Очень эстетично”, – отреагировали на публикацию его фолловеры.

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Не стоит слишком часто оглядываться на зад

Публикация от ЖАН ГРИЦФЕЛЬДТ (@jeangritsfeldt) 28 Окт 2020 в 3:03 PDT

Показ первой коллекции дизайнера Жана Грицфельдта состоялся в 2012 году в рамках Ukrainian Fashion Week.

Грицфельдт известен как организатор показов на самых необычных площадках. В частности, в 2018 году он устроил показ на льду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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