Мнение: На чью мельницу льет воду коронавирус?

28.10.2020, 14:15, Разное

Коронавирус в России снова перешел в наступление! А Центр стратегических разработок (ЦСР) пугает, что в ближайшее время каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги. Потому что на фоне пандемии COVID-19 замедлилось восстановление экономики.

Не прибавляют оптимизма вторая волна, ожидание новых ограничительных мер и окончание срока действия отсрочек платежей и кредитов. По которым бизнесу придется платить налоги не только за текущий период, но и за прошедшие.

Но вот что удивительно, оказывается, в первом полугодии 2020 года резко выросла прибыль американских финансовых институтов. Доналоговая прибыль финансовых институтов достигла $27,6 млрд в первые шесть месяцев 2020 года, подскочив на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Банки США COVID-19 тоже не сильно потрепал. Прибыль банковского сектора в первом полугодии 2020 года практически соответствует показателю за весь 2019 год, составившему $28,1 млрд. (цифры отсюда).

Невольно заподозришь, что финансовому и банковскому сектору США удалось поставить себе на службу COVID-19. И чем хуже в мире ситуация с коронавирусом , тем лучше банкирам и финансистам США. Так или не так?

Рис. отсюда