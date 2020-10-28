Мнение: Олимпийские чемпионы по графике, живописи и скульптуре

28.10.2020, 14:10, Разное

Я не шучу: в 1912-1948 годах на Олимпийских играх существовали совершенно реальные соревнования в области изящных искусств, и в них были призеры. Номинаций было несколько: Архитектура (включая градостроительство), Литература (включая эпические произведения, как же без этого), Музыка, ИЗО и Скульптура. Этот обычай появился рано, уже на V Олимпийских играх, идея состояла в продолжении древней концепии универсального человека. Забавная деталь — в 1936 году Германия предложила добавить в соревнования конкурс по кинофильмам, но предложение не прошло. В общей сложности за эти годы была вручена 151 медаль (золото, серебро, бронза).

Бронзовые медали, присужденные во время Олимпийских художественных соревнований 1924 года в Париже в категории «Скульптура» (Коллекция Олимпийского музея Лозанны).



Этот обычай был отменен из-за сложностей со сбором оргкомитета и проч. только когда начали готовиться к 1952 году, а также потому что новый глава комитета ненавидел "стяжательство" и его бесило, что художники-победители зарабатывали на своем успехе в Олимпиаде потом деньги.

Итак, кто же был мировыми олимпийскими призерами по живописи?

Темой произведений должен был быть спорт (в случае архитектуры это, например, стадионы). Я беру только изобразительное искусство тут.

Номинация "Смешанная техника"

1912 год (Стокгольм). Золотая медаль у Карло Пеллегрини (Италия).

Это малоизвестный художник, он создал серию графических работ, посвященных зимним видам спорта. В сети можно найти много его открыток на эту же тему.

Конкретно работу-призер я не нашла, это было нечто типа такого.







Других медалей в том году не вручалось, хотя было еще несколько соискателей.

1920 (Антверпен): серебро — Henriette Brossin de Mère-de Polanska (Франция), бронза — Alfred Ost (Бельгия).

Золото не вручалось

Поланска — малоизвестная художница-эмигрантка. Вот ее работа-победительница под названием "Прыжок"

Бельгийский художник Альфред Ост тоже ничем не прославился больше. Вот его "Футболист", он милый.

1924 год (Париж). Золото – Jean Jacoby (Люксембург) Etude de Sport; серебро – Jack Butler Yeats (Ирландия) — Natation; бронза — Johan van Hell (Нидерланды) Patineurs

Жан Жакоби — художник в Люксембурге известный. По той причине, главным образом, что долгие десятилетия он оставался единственным представителем страны, завоевавшим Олимпийское золото (причем два раза).

Джек Йейтс — самая известная фигура из уже названных. Брат поэта, действительно крупный ирландский живописец. Его картина-серебряный призер, изображающая знаменитое ирландское соревнование Liffey Swim, сейчас висит в их Национальной галерее.

Ян ван Хелл — тоже достаточно заметный деятель нидерландской культуры. Картины интересные, яркие, в примитивистском стиле.

Награду ему дали вот за эту работу.

1928 год (Амстердам).

С этого года номинацию переименовали в "рисунки и акварели".

Золото второй раз подряд дали люксембуржцу Жану Жакоби. Я не смогла найти работу-победительницу предыдущих игр, а вот в этом дали "Регбистам", вот этим. Норм. такой "соцреализм".

Серебро – Alex Virot (Франция) Gestes de Football

Его работ мне не удалось найти вообще. Но в историю он вошел. Правда, не искусством. Вообще он больше был журналистом. И оказался единственным журналистом, погибшим (в аварии) во время освещения Тур де Франс.

Бронза – Владислав Скочиляс (Польша) – цикл плакатов «Св. Губерт», «Диана», «Лучник II» и «Лучник III».

Скочиляс (Władysław Skoczylas) — видный польский график, очень хороший.

Именно тех плакатов не нашла, но вот эта гравюра называется "Лучник". М.б. имеет отношение.

1932 год (Лос-Анджелес)

В этом году два первых места взяли (неожиданно!) представители страны-хозяйки.

Золото – Lee Blair (США). Rodeo

Малоизвестный художник-акварелист, технически нормальный.

Работа нашлась только чб.



Серебро: Percy Crosby (США) Jackknife

А вот Кросби – известный американский карикатурист, создатель популярного персонажа Скиппи.

Рисунок-победитель не нашла.

Бронза: Gerhard Westermann (Нидерланды) – Horseman

Еще один мелкий художник. Рисовал сценки типа такой (для примера).

1936 год (Берлин) – это Олимпиада в уже в Рейхе. Есть кадры с посещения фюрером экспонатов выставки претендентов, и они, если честно, напоминают то, что было там в следующем году — кадры с «Большой германской художественной выставки» (противопоставлявшейся выставке "Дегенеративного искусства").

Золото не давали.

Серебро – Romano Dazzi (Италия). Четыре наброска для фресок.

Об этом итальянском художнике почти ничего не известно.

Один из набросков.

Бронза – Sujaku Suzuki (Япония) Classical Horse Racing in Japan

Еще один малоизвестный автор.



Работы хранятся в форте Касимото

Номинация "гравюры и литографии"

Вручалась единожды, в Лондоне (1948)

Золото: Albert Decaris (Франция) — Swimming Pool (La Piscine)

Декарис – известный французский график, президент французской Академии изящных искусств, автор, в частности, множества почтовых марок.

Вот эта работа-победитель – "Бассейн"

К сожалению, крупнее нет, но видно, что работа интересная.

А вот его рисунок на ту же тему.

Серебро: John Copley (Великобритания) – Polo Players

Коплей — еще один малоизвестный художник-победитель.

Он любопытен тем, что является самым старым олимпийцем в принципе, глобально (73 года).

Серия "Игроков в поло" у него интересная.











Бронза: Walter Battiss (ЮАР) Seaside Sport

Баттисс — достаточно известный (в ЮАР) и весьма любопытный автор.

Ту его работу я не нашла, вот есть на похожу тему масло (Bathers on Rock, 1979. Jack Ginsberg Collection)

Еще была отдельная номинация "графика" (вот что значит не взять норм. консультанта по жанровому разнообразию)

1928 год (Амстердам)

Золото: William Nicholson (Великобритания) Un Almanach de douze Sports

Николсон — известный и успешный британский художник. Любопытен он, в частности, тем, что был создателем первых декораций для премьеры "Питера Пэна". Этот альманах мне даже попадался раньше (первый из показанных экспонатов).





Серебро: Carl Moos (Швейцария) Posters

Моос тоже не вошел в историю. Но рекламных плакатов у него много, и они хорошие.











Бронза: Max Feldbauer (Германия) Mailcoach

Почти ничего не известно об этом авторе. Что была за работа — непонятно, явственной графики с почтовым дилижансом у него не нашла, только такое.

1932 год (Лос-Анджелес)

Золото: Joseph Golinkin (США) – Leg Scissors

Художник, интересный в частности тем, что одновременно был контр-адмиралом американского флота.

Вот эта работа.



Серебро: Janina Konarska (Польша) – Stadium

Янина Конарская — достаточно известный польский график, жена Антона Слонимского.

У нее симпатичные спортивные работы.

Победитель, кажется, вот эта.







Бронза: Joachim Karsch (Германия) Stabwechsel

Немецкий художник и скульптор, достаточно известный. С женой покончил с собой 11 февраля 1945 года в ужасе перед советскими солдатами.

Графики его не нашла.

1936 год (Берлин):

Золото: Alex Diggelmann (Швейцария) Arosa I Placard

Художник, специализировавшийся на спортивных плакатах.

Вот плакат-победитель



Серебро: Alfred Hierl (Германия) International Automobile Race on the Avis

Он делал вот такого типа плакаты.

Бронза: Stanisław Ostoja-Chrostowski (Польша) Yachting Club Certificate

Известный польский график. Во время Второй Мировой войны ушел в подполье и стал начальником 999 отдела II информационно-разведывательного отдела штаба Армии Крайово. После войны стал ректором Академии художеств. Гвозди бы делать из этих людей!

Указанной работы не нашла, но вот образцы стиля.

1948 год (Лондон)

Золото не вручалось, а серебро и бронзу взял прошлогодний золотой медалист Alex Diggelmann за плакаты про велоспорт и хокей.

Уфф, с графикой в многообразии ее вариаций мы закончили, остались самые любопытные номинации — живопись и скульптура. Но на сегодня много.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАВТРА.