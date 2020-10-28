 

В Баку назвали дезинформацией сообщения об обстреле роддома в Степанакерте

28.10.2020, 14:08, Новости дня

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле роддома в Степанакерте, назвав их дезинформацией.

«Сообщение армянских СМИ о якобы обстрелеазербайджанской армией родильного дома в Ханкенди (Степанакерт) является целенаправленно тиражируемой дезинформацией», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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