 

Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса

28.10.2020, 14:08, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему вместе участвовать в урегулировании карабахского кризиса.

«Мы обсудили с Путиным события в Карабахе. Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы – со своими. Пусть наши главы МИД и другие тоже поговорят. Главное понять, решим мы этот вопрос или нет. Давайте уже это закончим. Мы честны. И верю, что вы тоже искренни», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

Он также прокомментировал сообщения об отправке Турцией в Азербайджан «иностранных боевиков»: «Я сказал уважаемому президенту Путину: сейчас около 2 тыс. членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов. Он ответил, что ничего об этом не знает. Вот я ему об этом и сообщил».

Накануне Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. 

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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