Аттракцион невиданной щедрости

28.10.2020, 14:14, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, ЖКХ, Муниципальный совет, Общество

У вас на гараже слово из трех букв написано? Дом разрисовали «вандалы»? Не беда. Просто наймите работников и закрасьте (заштукатурьте, сотрите). Главное – не забудьте оформить все это расходными документами.

Администрация Рыбинска внесла в муниципальный совет поправку в бюджет, которая позволит компенсировать подобные расходы всем желающим. Да, и не только рыбинцам. Главное, чтобы объект находился на территории города.

– Предоставить на 2020 год юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидию на возмещение затрат, связанных с проведением работ по удалению с фасадов зданий (сооружений) «граффити», рисунков, надписей, – говорится в документе.

То есть, разные там муниципальные учреждения (дома культуры, школы и т.д.) на субсидию претендовать не смогут (впрочем, это правильно – им деньги напрямую дают), а вот управляющая компания, какой -либо частный собственник и даже житель частного дома будет иметь полное право на получение такой субсидии.

Так что, теперь за исполнение пунктов 2.16.10 и 2.17.1 городских «Правил благоустройства» можно сильно не беспокоится.

Осталось только в них добавить: организация работ по удалению… обязаны удалять… при предоставлении субсидии и назвать сумму «щедрости».

Да, а если еще удастся установить виновных (как произошло недавно в центре Рыбинска), то владелец здания сможет получить двойную выгоду – в виде субсидии и полученных через суд компенсационных выплат.

…Организация работ по удалению с фасада здания (сооружения) самовольно произведенных надписей… возлагается на собственников, иных правообладателей зданий (сооружений), а также лиц, на которых возложены обязанности по содержанию зданий (сооружений).

Собственники или уполномоченные ими лица, арендаторы и пользователи объектов капитального строительства обязаны… своевременно удалять с фасадов посторонние надписи и самовольно расклеенные объявления…