Мнение: Цифровой Дахау

28.10.2020, 14:00, Разное

"Вести недели" с Киселевым анонсировали в будущем введение "социального паспорта гражданина", основанного на БигДате, собираемой из разных источников – его покупок в магазинах, активности в соцсетях, перемещениях по городу, сводок правоохранительных органов, контактам и так далее. Обрабатывать эти данные будет нейросеть, которая по своим алгоритмам и должна классифицировать каждого человека, присваивая ему тот или иной рейтинг.

В целом история уже известная – Китай создает цифровой концлагерь, основанный на этих же принципах. Продолжая далее, можно с уверенностью сказать, что в процессе введения этой системы (дело небыстрое, безусловно) отомрет и известная нам политическая и избирательная система. Зачем будут нужны выборы, если ваши политические предпочтения и без того известны? Зачем нужно проводить опросы, если алгоритмы способны будут дать ответ и без личного общения с вами? Следствий у этой системы много, у нее есть только одно критическое граничное условие – основная масса людей в этой системе должна быть собрана в агломерациях, так как полноценный сбор данных возможен лишь в них.

У российского цифрового концлагеря есть и своя собственная специфика – технологическая отсталость не позволит создать в России систему, основанную на отечественных стандартах. Это означает, что концлагерь будут строить иностранцы, причем даже неважно – китайцы, американцы, европейцы или индусы. Важно то, что именно они и будут иметь доступ и к данным, и к алгоритмам, а потому именно они станут реальными владельцами российского Бухенвальда, Дахау и Освенцима. Кремлевская ОПГ будет в нем выполнять лишь роль надсмотрщиков. Баланда погуще, пайка побольше, но и только. Этот момент тоже нужно учитывать. С другой стороны, наших бандитов, думаю, даже это вполне устроит. Создавать что-то свое они все равно не умеют, а потому хотят они или нет – но им придется встраиваться в чужие уже готовые решения.