 

Утверждено обвинение по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви

28.10.2020, 13:48, Новости дня

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщила адвокат одного из фигурантов дела Варвара Кнутова.

«По нашей информации, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Калви и других фигурантов. В среду защита вызвана для ознакомления с ним. На следующем этапе дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», – сказала адвокат в беседе с ТАСС.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok. Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / На поиски нижегородского стрелка направят беспилотники с тепловизорами

17.07 / Украина пригрозила учениями с участием НАТО в ответ на «Кавказ – 2020»

09.09 / Разработаны новые хирургические инструменты с интеллектуальными датчиками

28.06 / Ващиковский – у Польши нет достойной альтернативы дружбе с США

30.07 / Российские и американские ученые договорились о сотрудничестве с борьбе с COVID-19

07.10 / ЕСПЧ призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от нарушения прав мирных жителей

10.10 / Долой карантин! – Человечеству пора обзавестись иммунитетом, считает группа учёных

27.10 / Путин и Эрдоган обсудили Карабах и Сирию

12.09 / Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 75%

30.07 / Тодоренко уехала на заработки на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска