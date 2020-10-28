На Спасской башне Кремля установили новые колокола

28.10.2020, 13:48, Новости дня

На звоннице Спасской башни Кремля установили 12 новых колоколов, сообщили в пресс-службе дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«Все колокола подняты на звонницу, теперь специалисты приступают к настройке их звучания», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что после завершения установки и настройки колоколов вновь запустят куранты и колокольный бой на Спасской башне, которые остановили в ночь на 9 октября.

Дооснащение звонницы началось в 2017 году, проект поддержала администрация президента, для реализации сформировали рабочую группу. В нее вошли представители администрации, Министерства культуры, ФСО, региональной общественной организации «Общество церковных звонарей».

В 2019 году комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников сообщал, что ремонт и реставрация Спасской башни почти завершены. Куранты, исполняющие государственный гимн России, получат новое звучание, отмечал он.