 

Путин оценил единый план достижения национальных целей развития России

28.10.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин назвал «широким, важным и фундаментальным» план правительства по достижению национальных целей развития, который представил премьер-министр Михаил Мишустин.

«С Михаилом Владимировичем [Мишустиным] мы договорились о том, что начнет сегодня председатель правительства, расскажет о едином плане достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Давайте начнем с этого широкого, важного, фундаментального вопроса», – цитирует ТАСС Путина.

На встрече с главой государства Мишустин отметил, что правительство завершило работу над единым планом достижения национальных целей развития. Премьер напомнил, что ранее он провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций. 

«В том числе речь шла о едином плане по достижению национальных целей развития, который был разработан по вашему поручению. Мы его сейчас завершили, проработали», – сказал председатель кабмина. 

По словам Мишустина, выполнение единого плана по национальным целям потребует 12 трлн рублей – это свыше половины планируемого бюджета на следующий год. 

Ранее Путин для достижения национальной цели развития РФ дал поручение правительству совместно с региональными властями до 1 декабря рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров. 



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