 

В Кремле ответили на вопрос о введении жесткого карантина из-за коронавируса

28.10.2020, 13:43, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность “закрытия” экономики из-за пандемии. По его словам, самое главное сегодня – это жизнь и безопасность граждан.

При этом пресс-секретарь отметил в интервью РИА Новости, что принятые меры борьбы с COVID-19 позволяют чувствовать себя увереннее, чем весной. Тогда страна впервые столкнулась с угрозой.

По состоянию на 28 октября общее число заразившихся коронавирусом составляет 1,56 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 1,1 миллиона россиян, умерли 26,9 тысячи пациентов.

Отметим, что за прошедшие сутки было зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 с начала пандемии. Оперативный штаб по мониторингу ситуации отчитался о 346 жертвах.

С 28 октября по всей стране начал действовать всеобщий масочный режим. Согласно предписанию Роспотребнадзора, граждане обязаны носить средства защиты в местах массового скопления людей.

Ранее специалисты ведомства предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки в период с февраля по март. По их прогнозам, ситуация с распространением вируса в России стабилизируется только к лету.



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