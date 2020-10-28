Новый кроссовер Mazda CX-30 скоро появится в продаже

28.10.2020, 13:40, Новости дня

Японская компания Mazda намерена в начале следующего года начать продажи обновленного кроссовера Mazda CX-3.

Автомобиль не получит радикальных изменений по внешнему виду. Вместе с тем модель будет доступна для европейского рынке с дополнительным оттенком кузова –металлик. Кроме того, разработчики заинтересованы в выпуске автомобиля с упрощенным силовым агрегатом. Предполагается, что под капотом паркетника Mazda CX-3 применят 2-литровый агрегат, а также 6-ступенчатую трансмиссию.

Кроме того, i-Activesense позволит осуществлять экстренное торможение из-за недостаточной видимости на проезжей части. Боковые зеркала имеют автоматическое затемнение для безопасности езды. Эксперты не исключают, что новинка Mazda CX-3 сможет помочь в увеличении объема продаж на европейском рынке.