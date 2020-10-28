 

Новый кроссовер Mazda CX-30 скоро появится в продаже

28.10.2020, 13:40, Новости дня

Японская компания Mazda намерена в начале следующего года начать продажи обновленного кроссовера Mazda CX-3.

Автомобиль не получит радикальных изменений по внешнему виду. Вместе с тем модель будет доступна для европейского рынке с дополнительным оттенком кузова –металлик. Кроме того, разработчики заинтересованы в выпуске автомобиля с упрощенным силовым агрегатом. Предполагается, что под капотом паркетника Mazda CX-3 применят 2-литровый агрегат, а также 6-ступенчатую трансмиссию.

Кроме того, i-Activesense позволит осуществлять экстренное торможение из-за недостаточной видимости на проезжей части. Боковые зеркала имеют автоматическое затемнение для безопасности езды. Эксперты не исключают, что новинка Mazda CX-3 сможет помочь в увеличении объема продаж на европейском рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

14.08 / В ЕАО запланировали построить и реконструировать 21 ФАП

12.09 / VOAэкспресс 12 сентября 2020

21.07 / Луцкий террорист отпустил трех заложников

27.07 / Генконсульство США закрыли в Китае

02.10 / Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату

14.09 / Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты

12.08 / Борису Джонсону: Остановить приток мигрантов через Ла-Манш без Парижа не выйдет

30.07 / Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки

23.09 / В Европейском Союзе не признают тайную «инаугурацию» Лукашенко 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска