Американские ученые выдвинули новую гипотезу появления кислорода в нашей атмосфере

28.10.2020, 13:40, Новости дня

Американские ученые из университетов в Чикаго и Калифорнии провели масштабное исследование пород земной коры, образовавшихся миллиарды лет назад. Полученный материал позволил им сформулировать новую теорию о том, как атмосфера нашей планеты наполнялась кислородом.

Атмосфера и почва влияют друг на друга, способствуя изменению химического состава, поясняют специалисты. Поэтому вся история эволюционных процессов «записана» в древних породах.

Оказалось, что кислород в воздухе появился не 2,5 млрд лет назад, как считалось ранее, а намного раньше, утверждают ученые. Источником данного газа стала реакция оксида железа с серой, выбрасываемой из недр во время вулканического извержения, которых на ранних стадиях формирования планеты было огромное множество.